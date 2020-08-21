شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف دولار تكلفة استقدام طاقم الحكام الكرواتى لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة أن تكلفة استقدام طاقم الحكام الكرواتى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا السبت فى الأسبوع الـ21 بالدورى، تصل إلى 40 ألف دولار، وليس 25 ألف دولار كما كان الحال فى المواسم السابقة، وأوضح المصدر أن ارتفاع التكلفة يرجع لوجود حكمين إضافيين عبارة عن حكم الفيديو ومساعده، بجانب طاقم الحكام الأساسي للمباراة، حيث إن التكلفة تشمل الإقامة والانتقالات بجانب بدلات الحكام، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة سيتحمل تكلفة استقدام طاقم حكام القمة.
أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر 40 ألف دولار تكلفة استقدام طاقم الحكام الكرواتى لمباراة القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.