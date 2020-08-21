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40 ألف دولار تكلفة استقدام طاقم الحكام الكرواتى لمباراة القمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة أن تكلفة استقدام طاقم الحكام الكرواتى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا السبت فى الأسبوع الـ21 بالدورى، تصل إلى 40 ألف دولار، وليس 25 ألف دولار كما كان الحال فى المواسم السابقة، وأوضح المصدر أن ارتفاع التكلفة يرجع لوجود حكمين إضافيين عبارة عن حكم الفيديو ومساعده، بجانب طاقم الحكام الأساسي للمباراة، حيث إن التكلفة تشمل الإقامة والانتقالات بجانب بدلات الحكام، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة سيتحمل تكلفة استقدام طاقم حكام القمة.

ويدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

 

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