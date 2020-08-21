شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..فايلر يرسم خطة الأهلي لعبور الزمالك في موقعة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة بالنادي الاهلي مساء اليوم ،الجمعة، معسكرا مُغلقا استعداداً لمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك المُقرر لها التاسعة من مساء غداً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يدخلها الأحمر بهدف الفوز للاقتراب خطوة كبيرة من حسم لقب بطولة الدوري الممتاز للمرة الـ42 في تاريخه ، ويحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي خلال مران اليوم وعقب المران من خلال محاضراته مع لاعبي الفريق على وضع خطة الفوز في قمة الغد رغم "لعنة" الإصابات التى ضربت الفريق خلال الفترة الماضية وحرمته مع بعض نجومه الكبار أمثال محمود متولي وأخيراً أحمد الشيخ والأنجولي جيرالدو حيث أُصيب الثلاثي في مباراةة أسوان الأخيرة التى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة فقد تعرض متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي فيما عانى جيرالدو والشيخ من إصابات مختلفة عبارة عن آلام في العضلة الخلفية وكدمة فى كاحل القدم على التوالي وسيتحدد موقفهما النهائى من القمة في مران الليلة.

فيما يجتمع فايلر مع جهازه المعاون عقب مران اليوم من أجل الإتفاق حول بعض الأمور الفنية التى يرغب الفريق في تطبيقها خلال القمة المرتقبة والتى ستكون اختبار صعب للمدرب السويسري الذي خسر أخر مباراة أمام الزمالك بركلات الجزاء الترجيحية في السوبر المصري بالأمارات ، ويُجهز فايلر خلال الساعات المقبلة أكثر من لاعب للقيام بدور البطولة في مباراة القمة يأتي في مقدمتهم أجاي ووليد سليمان ومعلول ومعهم آليو بادجي الذى بدأ يدخل في فورمة المبارايات بعدما سجل هدفا في مباراة أسوان الأخيرة .