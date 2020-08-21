ساريتش: قدمنا مباراة كبيرة أمام الهلال.. ورقم 8 مركزي المفضل!

أعرب لاعب أهلي جدة “ألفيس ساريتش” عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على الهلال في قمة مباريات الدوري السعودي هذا الأسبوع، والتي أقيمت على ملعب الاهلي “الجوهرة المشعة”.

وقال ألفيس ساريتش في تصريحات إعلامية عقب نهاية المباراة “المواجهة كانت صعبة للغاية، لعبنا مباراة ضد متصدر الدوري السعودي، نحن سعداء بالفوز، ومبروك الثلاث نقاط، لاعبو الاهلي صغار السن أثبتوا جدارتهم للعب مع الفريق، لكن لا تستطيع الدفع بهم مرة واحدة بسبب عامل الخبرة”.

وعن مركزه على أرض الملعب، أوضح “المكان الذي يختاره المدرب فلادان ميلوفيتش سألعب فيه، سواء في محور الارتكاز أو أي مركز آخر، أنا مركزي المفضل هو لاعب رقم 8، لكنني أقدم أي شيء يطلبه مني المدرب”.

وفاز فريق أهلي جدة على نظيره الهلال بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة 26 للدوري السعودي.

تقدم فريق الأهلي مبكراً عن الدقيقة الخامسة عبر لاعبه عمر السومة، قبل أن يدرك الهلال التعادل عبر لاعبه علي هادي في الدقيقة 62. وتمكن الراقي عبر عبد الفتاح عسيري من تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 74 لتنتهي المباراة بفوز هام للأهلي على الهلال متصدر منافسات الدوري السعودي.