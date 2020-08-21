الأسمري: تحدثوا عن فوز الهلال بنتيجة تاريخية.. وأقول لهم “هارد لاك”

أكد لاعب أهلي جدة “على الأسمري” أن زملائه كانت لهم اليد العليا في مواجهة الهلال ليلة أمس الخميس، ولعبوا بثقة كبيرة في أنفسهم، ما مكنهم من حسم الثلاث نقاط والحفاظ على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز فريق أهلي جدة على نظيره الهلال بثنائية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي.

وقال الأسمري في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة “الحمد لله على الفوز وعلى النقاط الثلاث، أبارك للاعبين والجهازين الفني والإداري، وحظ أوفر لفريق الهلال. هي مجرد ثلاث نقاط، لعبنا بشكل جيد وسنسعى لتطوير الأداء، وسنعمل على تصحيح بعض الأمور السلبية في المواجهات المقبلة”.

وأضاف “الهلال فريق كبير، ولكن كان لدينا ثقة كبيرة في أنفسنا، الجميع كان يقول أن الهلال سيفوز بنتيجة تاريخية، لكن كان لدينا ثقة في قدراتنا على تحقيق الفوز، أود أن أقول لهؤلاء: هارد لاك”.

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وأكمل “مباريات الكبار دائما يكون فيها الملعب مفتوح وتعتمد على اللاعبين في المقام الأول وهذا ما حدث أمام الهلال”.

وتقدم فريق الأهلي مبكراً عند الدقيقة الخامسة عبر هدافه البارع عمر السومة، قبل أن يدرك الهلال التعادل عبر لاعبه علي البليهي في الدقيقة 62، رغم وجود شك كبير في صحة الهدف بعد الدهس على قدم مدافع الأهلي.

وتمكن فريق الراقي من تسجيل الهدف الثاني برأسية لنجمه عبد الفتاح عسيري في الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بفوز هام للأهلي على المتصدر.