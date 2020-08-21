كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس يريد 60 مليونًا لترك رونالدو

حددت إدارة نادي يوفنتوس قيمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن إدارة يوفنتوس على استعداد لبيع كريستيانو رونالدو نظير 60 مليون يورو.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع واحد من تحدث وكيل أعمال كريستيانو رونالدو “خورخي مينديز” عن عرض اسم موكله على أندية أمثال ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

وإذا قام يوفنتوس ببيع رونالدو بهذا المبلغ سيخسر حوالي 40 مليون يورو، حيث قام بشراء عقد النجم البرتغالي من ريال مدريد قبل عامين نظير 100 مليون يورو.

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وأضافت كالتشيو ميركاتو “رونالدو قد يرحل هذا الصيف بعدما فشل في جلب دوري أبطال أوروبا للفريق خلال الموسمين الماضيين، وإدارة يوفنتوس ترغب الآن في وضع حجر الأساس لمشروع جديد بقيادة المدرب الشاب آندريا بيرلو”.

وواصلت الصحيفة في تقريرها، قائلة “تخطط إدارة يوفنتوس لدعم صفوف الفريق بصفقات جديدة، والتخلص من بعض اللاعبين، ومن ضمنهم كريستيانو رونالدو بسبب راتبه الضخم، حيث يحصل على 30 مليون يورو كراتب سنوي، وخزينة النادي لا تتحمل هذا الراتب خاصةً بعد جائحة فيروس كورونا التي حرمت النادي من الجماهير”.

جدير بالذكر أن يوفنتوس ربح حوالي 52 مليون يورو من ثمن بيع قمصان كريستيانو رونالدو خلال أول 24 ساعة له في النادي عقب مجيئه من ريال مدريد، ما يعني أن قيمة بيع رونالدو الحالية تساوي إجمالي أرباح بيع القميص خلال أول يوم له مع النادي!.