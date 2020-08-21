لاعب برشلونة السابق يُحذر من كومان: “لم يضف شيئًا لمسيرتي”

فتح لاعب نادي واتفورد الإنجليزي جيرارد دولوفيو النار دون هوادة على المدرب الجديد لنادي برشلونة “رونالد كومان” الذي تم تعيينه مؤخراً بدلاً من الإسباني كيكي سيتيين.

وتحدث دولوفيو خلال مقابلة مع إذاعة “أوندا سيرو” حول الفترة التي قضاها تحت قيادة كومان في إيفرتون قائلا: “بالحديث عن تجربتي، ليس لدي الكثير لأقوله عن كومان، خلال الأشهر الستة التي قضيتها في إيفرتون معه، لم يضف شيئًا على الإطلاق لمسيرتي”.

وقال جيرارد دولوفيو “سنرى كيف ستسير الأمور معه في كامب نو، لكنني لم أكن سعيدًا في الفريق أو معه، لقد كانت قضية رياضية، لم يكن المدرب يريدني بينما كان رئيس النادي يفعل ذلك، لم يكن لديّ أي دقائق معه، ولحسن الحظ كنت قادرًا على المغادرة”.

وواصل حديثه “ذهبت إلى رئيس النادي وإلى كومان وأخبرتهم أنني أريد المغادرة لأنني إذا لم ألعب ، فلن أكون سعيدًا، لحسن الحظ ، ذهبت إلى ميلان. من الواضح أن الأمر مختلف تمامًا ، إيفرتون عن برشلونة ، إنه عالم مختلف ، لاعبون مختلفون”.

وختم في هذا الصدد “كومان مدرب يتمتع بشخصية في غرفة خلع الملابس، ولكن مما يمكنني قوله، في إيفرتون لم يحدث ذلك، تمرن ولم تر الفريق يلعب كرة قدم جيدة، سنرى ما سيحدث في برشلونة”.

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برشلونة لعب ضد طائرات

عن هزيمة برشلونة القاسية في الابطال قال “‏الهزيمة أمام بايرن ميونخ كانت مروعة، وقد تأثرت بسببها. لكن هذا هو دوري أبطال أوروبا، إذا لم تكن جيداً ستخرج من المنافسة”.

وأوضح الجناح الإسباني “كان الأمر فظيعًا، شعرت أنهم (برشلونة) كانوا يلعبون ضد طائرات، لقد رأيت مرات قليلة في منافسة مثل دوري أبطال أوروبا، ما رأيته في هذه المباراة، لقد صدمت حقًا، رأيت برشلونة ضعيفًا جدًا في المباراة ضد بايرن”.

واضاف جيرارد دولوفيو حول زميله السابق ليونيل ميسي وارتباطه الوثيق بالانتقال إلى مانشستر سيتي هذا الصيف: “لا أعرف ماذا سيحدث مع ليونيل ميسي, لكنني أتمنى ألا يرحل من برشلونة لأنه صنع تاريخ ومسيرة مرعبة هُناك”.

وأتم حديثه “أعتقد أن برشلونة تأخر سنوات عندما يتعلق الأمر بمنح اللاعبين الشباب فرصة، والتحلي بالصبر للسماح لهم بالنمو في الفريق، الناس مثلي الذين كانوا هناك يعرفون أن هذا كان يجب أن يتم منذ سنوات”.

جدير بالذكر أن جيرارد ديولفيو خريج مدرسة برشلونة ” لاماسيا ” لعب للنادي الكاتالوني نصف موسم 2017/2018 قبل أن ينتقل إلى واتفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية 2018 مقابل 12 مليون يورو.