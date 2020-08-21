حسام عوار يتلقى أول عرض ملموس في الميركاتو الصيفي من آرسنال

قدم أرسنال عرضه الأول للاعب الفرنسي ذو الأصل الجزائري “حسام عوار” فور خروج فريقه ليون من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ هذا الأسبوع، على أمل إقناعه بالانضمام لصفوف المدفعجية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويهدف المدير الفني الإسباني ميكيل آرتيتا إلى مواصلة تدعيم صفوف آرسنال بالمزيد من اللاعبين، بعد تمكنه من الحصول على خدمات صانع الألعاب البرازيلي “ويليان بورجوس” الذي وقع للمدفعجية في صفقة انتقال حر.

ووجه ميكيل آرتيتا أعينه صوب لاعب خط وسط آخر ذو جودة عالية وهو الفرنسي الجزائري حسام العوار صاحب الـ 22 عامًا، بعدما قدم مستوى مُبهر خلال مشاركاته بدوري أبطال أوروبا مع ليون في آخر عامين.

ووفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن المدير الرياضي الجديد لآرسنال “كانارينهو إيدو”، قد اتصل بالفعل بنظيره في أولمبيك ليون “جونينيو” لإقناعه بتسلم أول عرض ملموس، ويشمل لاعب الوسط الفرنسي المغربي “ماتيو جيندوزي” بالاضافة إلى مبلغ مالي.

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وعلى الرغم من أن ليون رفض اقتراح آرسنال، حسب نفس الجريدة، إلا انهم لا يستبعدوا التفريط في اللاعب إذا ما وصل عرض يرضي طموحاتهم.

ولم يخف رئيس ليون “جون ميشيل أولاس” أنه إذا تلقى عرضًا مثيرًا للاهتمام، يرضي جميع الأطراف المهنية، فسيكون حسام عوار قادرًا على المغادرة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان تقييم النادي الفرنسي لعوار حوالي 40 مليون يورو، ولكن بعد أدائه الجيد في المراحل النهائية من دوري أبطال أوروبا، ربما ارتفعت قيمته السوقية إلى حوالي 60 مليون يورو.

وظهر حسام عوار لأول مرة مع الفريق الأول لنادي ليون الفرنسي في موسم 2016-2017 ومنذ ذلك الحين تمكن من المشاركة في 137 مباراة رسمية، سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 27 من تمريرات حاسمة، علاوة على ذلك رسخ مكانته كواحد من أعمدة المنتخب الوطني الفرنسي تحت 21 عامًا، والذي سجل له 4 أهداف في 14 مباراة.