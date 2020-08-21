رياضة | كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان يحدد التعاقد مع 3 صفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني ثلاث صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتعزيز الفريق الكتالوني للموسم الجديد.

وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن كل من إريك جارسيا مدافع نادى مانسشتر سيتي الإنجليزي وفان دي بيك من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي بالإضافة إلى اللاعب ديباي مهاجم نادى ليون الفرنسي.

وأضافت التقارير أن المدرب الهولندي كومان يسعي للتخلص من بيكيه وسيرجو روبيرتو بالإضافة إلي بوسكيتس وجريزمان ولاعبا خط الوسط إيفان راكيتيتش وفيدال.

وكان نادى برشلونة الإسباني قد أعلن عن تعيين الهولندي رونالد كومان مدربا للفريق خلفا للمقال بسبب سوء النتائج كيكي سيتين.