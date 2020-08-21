رياضة | أيمن عبدالعزيز يهاجم نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أيمن عبدالعزيز يهاجم نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر ايمن عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق، الانتقادات التي يتعرض لها الفارس الابيض من قبل وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الفريق السابق.

وقال عبد العزيز خلال ظهوره مع عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان: "وليد صلاح عبد اللطيف "بيتهته" في الكورة وانتقاده للزمالك غير منطقي".

وأكد عبد العزيز أن مواجهة الاهلي والزمالك السبت المقبل ستكون متكافئة بالنظر مستوي الفريقين في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك يوم السبت ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.