رياضة | مدرب إشبيلية يكشف طرق التغلب على إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مدرب إشبيلية يكشف طرق التغلب على إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فريق إشبيلية على موعد مع منافسة من العيار الثقيل في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام إنتر ميلان قبل مواجهتهما غداً الجمعة، وحذر من أن ارتكاب الأخطاء يعني التعرض لعقاب بلا شفقة أمام فريق المدرب أنطونيو كونتي.

وفاز إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي 5 مرات، وهو رقم قياسي لكن إنتر يبدو الأوفر حظاً للفوز بعد أن سحق شاختار دونيتسك 5-0 في قبل النهائي بفضل تألق ثنائي الهجوم لاوتارو مارتينيز وروميلو لوكاكو.

وقال المدرب يولن لوبتيغي في مؤتمر صحافي اليوم الخميس: "إنتر يزخر بلاعبين من طراز عالمي لكننا نشعر بالحماس لخوض النهائي ونسعى لتقديم أداء رائع".

وأضاف: "يجب أن نستغل نقاط قوتنا وأن نجتهد كفريق ونتحلى بالثقة".