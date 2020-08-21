رياضة | نجم منتخب مصر السابق: أحذر مصطفى محمد من مصير مروان محسن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم منتخب مصر السابق: أحذر مصطفى محمد من مصير مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذًر إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق مصطفى محمد مهاجم الزمالك من الهبوط بمستواه خلال الفترة القادمة وتعرضه للإنتقاد الكثير لغيابه عن التهديف.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصه مع الإعلامي إسلام صادق على قناة Ten أن مهاجم الزمالك ظهر بقوة خلال أول الموسم وأخشى عليه من مصير مروان محسن والهبوط في المستوى التهديفي .

وتابع على مصطفى أن يجتهد الفترة القادمة ويعود لمستواه المعهود لكي يُثبت للجميع أنه مهاجم من طراز فريد.

ويذكر أن الاهلي والزمالك سيلتقيان يوم السبت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.