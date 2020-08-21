شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب: الفوز بمباراة القمة دفعة معنوية قبل نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، إن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك سيكون متكافئ للغاية بين الفريقين ومن الصعب توقع نتيجة اللقاء.



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «وبكل صراحة» على قناة «الحدث اليوم» :«أتمني فوز الأهلي باللقاء لأن هذه المباراة تمثل دفعة معنوية كبيرة قبل إستكمال مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويجب علي اللاعبين الإستمتاع فقط بالمباراة وخروجها بشكل يليق بالفريقين».

وتابع أبو الدهب: «الزمالك مكتمل الصفوف ويريد الفوز باللقاء من أجل ضمان المركز الثاني والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا العام القادم، وأهمية المباراة تختلف مع النادي الأهلي لأنها مباراة للتاريخ ويجب أن يقدم اللاعبين أداء جيد خلال اللقاء».

واختتم أبو الدهب تصريحاته :«للأهلي حسم لقب بطولة الدوري منذ فترة كبيرة للغاية، وأستكمال الفريق لبطولة الدوري من أجل التجهيز لبطولة أفريقيا، ومن الصعب وصول الزمالك للمركز الأول والمنافسة علي اللقب».