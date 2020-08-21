شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب: حسام حسن يستحق تدريب الأهلي.. وهجوم مصطفى يونس غير مبرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق أن حسام حسن هو من أهم نجوم النادي الأهلي في التاريخ ومنتخب مصر.

وأضاف أبو الدهب في تصريحات خاصة لبرنامج «وبكل صراحة» على قناة «الحدث: «حسام حسن كان مخلصا للنادي الأهلي ويعتبر من أفضل المهاجمين في مصر لأنه كان يحرز الأهداف بكل الطرق الممكنة، وخلال رحلتة الإحترافية عندما إحتاجة النادي الأهلي قرر العودة فورا للفريق».

وتابع أبو الدهب: «حسام حسن يستحق أن يقود تدريب النادي الأهلي، فهو لديه فكر عالي في مجال التدريب وتمكن من تحقيق نجاحات عديدة خاصة مع منتخب الأردن والنادي المصري، ومن الممكن أن يتواجد داخل الأهلي، فهو موهوب في إختيار المواهب».

وتحدث أبو الدهب عن هجوم الكابتن مصطفى يونس على إدارة الأهلي: مؤكدًا أنه لا يحد مبرر لهذا الهجوم، وجميع من لعبوا داخل النادي الأهلي هم أبناء النادي دائما حتي لو لم ينشأ اللاعب بقطاع الناشئين.

وأكمل أبو الدهب :«تواجدت مع الأهلي خلال 4مواسم قادما من المريخ البورسعيدي، وحقق مع الفريق بطولات عديدة، فأعتبر نفسي إبن من أبناء النادي الأهلي دائما يجب علي مصطفي يونس أن يراجع تصريحاتة لأنها دائما تكون بها إثارة بالمشاكل التي تحدث داخل الوسط الرياضي، خاصة أنه أحد نجوم النادي الأهلي أيضا وإبن من أبناء النادي».