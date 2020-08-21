شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. أسوان الجريح خشى مفاجأت ذئاب الجبل على ستاد كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق أسوان نظيره المقاولون العرب في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها تماسيح النيل بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة الماضية فيما فاز ذئاب الجبل على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

ويسعى أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لتسجيل انتصار يساهم في خروج فريقه من النفق المظلم لاسيما بعد الأداء الجيد الذى يظهر به تماسيح النيل ويعول كشرى على نجومه مصطفى البدرى ومحمد المرسى.

بينما شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة استمرار نغمة الانتصارات لمواصلة ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى المؤهل للمشاركة في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد.

ويبدو التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام المقاولون العرب مكون من :"مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز، أحمد عامر ، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، محمد المرسي، أحمد صغيري، مصطفي البدري ، محمد إسماعيل".

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ويبدو التشكيل المتوقع لذئاب الجبل أمام أسوان مكون من :" محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد سالم، كريم مصطفى، حسن الشامي، محمد مجلى، أحمد الشيمى، سيف الدين الجزيرى وشكرى نجيب".