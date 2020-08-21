شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، الدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمباراة الأهلي المقرر لها غدا ضمن مباريات الجولة الـ 21 للدوري، حيث يخوض الفريق مرانا اليوم علي ملعب النادي في ميت عقبة، علي ان يعلن الفرنسي كارتيرون قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الغد.

واستقر كارتيرون علي ضم القوة الضاربة للفريق في مباراة اليوم، حيث ستضم القائمة كل من محمد أبو جبل ومحمود جنش في حراسة المرمي ومحمود علاء وحازم امام ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر وطارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد وكاسونجو.

Advertisements

فيما خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، قبل مواجهة الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، كما خضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الساعات الماضية تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وخضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أدت إلى غيابه عن مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري خلال الفترة الماضية .