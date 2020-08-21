شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب: رمضان صبحي باع الأهلي وسيندم على قراره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، أن انتقال رمضان صبحي كان مفاجأة له وللجميع مشيرًا إلى أن لاعب المنتخب الأوليمبي سيندم كثيرا بسبب هذا القرار.

وأضاف أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «وبكل صراحة» على قناة «الحدث»: « رمضان صبحي من أبناء النادي الأهلي، والنادي تسبب في شهرة اللاعب وظهورة بشكل جيد خلال المواسم السابقة، فكان يجب أن يكون هناك نوع من رد الجميل للفريق».

وتابع:«رمضان أخطئ بعدم وضوح الرؤية له أمام مجلس الإدارة لأنه أكد لهم أنه سوف يلعب للنادي الأهلي فقط، وكان هناك علامات إستفهام كبيرة علي قرار اللعب بصفوف نادي بيراميدز والذي يركز علي التعاقد مع لاعبي الأهلي حاليا».

وأختتم أبو الدهب: «التاريخ وحب الجمهور أفضل من المال، ومن الطبيعي أن يحصل اللاعب علي المال ولكن لا يكون هو الأمر الأساسي، وأن اللاعب سوف يندم علي هذا القرار فيما بعد، وكام بجيب أن يستشير من هم لديهم الخبرة الكافية في هذه الأمور».