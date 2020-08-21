شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: انتقال رمضان صبحي لبيراميدز خطوة للخلف.. والأهلي لا يقف على أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، وعميد لاعبي العالم، أن انتقال رمضان صبحي لبيراميدز خطوة ستعود به للخلف كثيرا.

وأضاف حسن في تصريحاته عبر قناة أم بي سي مصر:«رمضان صبحي لاعب مهم وكبير وكنت أرى أنه سيكون له اسم كبير ودور كبير مع منتخب مصر، ولكن الخطوة التي اتخذها ستعود به للخلف كثيرا».

وتابع لاعب الأهلي والزمالك السابق: «كنت أرى أن الأفضل لـ رمضان صبحي هو الاحتراف في أوروبا، وليس اللعب لـ الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز. الاحتراف الأوروبي هو الأفضل، والأموال كانت ستأتي لرمضان صبحي بفضل إمكانياته ومهاراته وتمنيت ألا ينظر لها الآن.كان من الممكن أن يتواجد في مكانة مختلفة تماما بسبب الاحتراف».

واستدرك: «نعم قد يتعب لمدة سنتين أو أكثر في اللعب لفرق أقل نوعا ما في أوروبا، ولكن بعدها كان سينتقل لمكانة أكبر، والجميع شاهد محمد صلاح وتريزيجيه وغيرهما، قد يكون رمضان صبحي تعجل في قراره».

وعن مدى تأثر الأهلي بعدم تواجد رمضان صبحي، قال أحمد حسن: «الأهلي سيتأثر ولكن الأهلي لا يقف على أي أحد، والحياة تستمر وسيستمر الأهلي في تحقيق الألقاب والبطولات، الأهلي تأسس منذ 113 سنة وعلشان يقع أو حد يوقعهيحتاج لـ 113 سنة أخرى».

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