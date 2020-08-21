عدلي القيعي : حكم مباراة القمة ظلم الأهلي أمام بيراميدز من قبل

أستنكر عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي اختيار الحكم الكرواتي إيڤان بيبك لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري ، يوم السبت المقبل.
وقال "القيعي" خلال لقائه ببرنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر فضائية "الأهلي" إن الحكم الكرواتي قد سبق و أدار مباراة بين الأهلي و بيراميدز في الموسم الماضي ، وظلم الأهلي ولم يحتسب له ركلتي جزاء واعترض الأهلي وقتها.
وأوضح أن اتحاد الكرة دائما يعلن عن اختيار حكم القمة في وسائل الإعلام ليتم الاعتراض عليه ثم يقوم بإعلان اسم حكم آخر، وهو أمر غريب ومثير للشك.
كانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد قد أعلنت عن اختيار إيڤان بيبك الحكم الكرواتي لإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.
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