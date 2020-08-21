4 تحديات تواجه فايلر قبل القمة 120 أمام الزمالك

يدخل رينيه فايلر السويسري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اختبار قوي وصعب أمام الغريم التقليدي الزمالك في مباراة القمة 120 التي ستجمع الفريقين في تمام التاسعة مساء السبت ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز.

يأمل الأهلي في تحقيق الانتصار على المنافس التقليدي ليوسع فارق النقاط إلى 20 نقطة في الصدارة ويضمن المارد الأحمر التتويج بلقب الدوري بنسبة كبيرة.

أما الزمالك فيدخل المواجهة علي أمل تقليص فارق النقاط وتأكيد التفوق بعد أن توج الفارس الأبيض بلقب السوبر المصري على حساب المارد الأحمر في فبراير الماضي.

ويواجه السويسر فايلر عدة تحديات قبل مباراة القمة 120 أمام الفارس الابيض نستعرضها على النحو الآتي:

أولا : كثرة الإصابات

وهي التحدي الأهم والأبرز، لعنة الإصابات التي ضربت الفريق وأفقدته محمود متولي الذي أصيب بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وتحوم الشكوك حول مشاركة الثنائي أحمد الشيخ وجيرالدو بعد تعرضهما للإصابة أيضا في مباراة أسوان ,في المقابل الزمالك التقليدي مكتمل الصفوف وجاهز للمباراة.

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الثأر لخسارة السوبر من الزمالك

يسعى فايلر للثأر من الفارس الابيض الذي فاز عليه وحصد كأس السوبر المصري على حسابه, ويرغب السويسري في تصحيح الأخطاء التي ارتكبها ضد الزمالك في المباراة الماضية والتي خسر بسببها اللقب بعد ما كان قريبا من التتويج به.



حسم بطولة الدوري مبكرا

يرغب المدير الفني للأهلي في الانتصار لحسم بطولة الدوري مبكرا و قبل 13 جولة كاملة من النهاية، والتركيز على الاستعداد لدوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.

طريقة اللعب

سيحاول فايلر الاعتماد على طريقة لعب جديدة وهي 4-3-3 التي اعتمد عليها في الشوط الثاني من مباراة أسوان، وذلك في حال تأكد غياب أحمد الشيخ وجيرالدو عن المباراة.

