رياضة | عمر جابر وجبر يطلبان استعادة عقودهما الجديدة مع بيراميدز بسبب رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عمر جابر وجبر يطلبان استعادة عقودهما الجديدة مع بيراميدز بسبب رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن علي جبر وعمر جابر ثنائي فريق بيراميدز طلبوا من ادارة النادي استعادة عقود تمديد عقديهما مع الفريق .. وذلك بسبب التعاقد مع رمضان صبحي.

وقال ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " جبر وجابر مرتبهما كان 22 مليون جنيه في الموسم، لكن الادارة طلبت منهما تمديد العقود القديمة وتعديل القمية المالية الي 15 مليون جنيه في الموسم الواحد في ظل اتجاه الادارة لتخفيض عقود اللاعبين".

وتابع ياسين: "بعد التعاقد مع رمضان صبحي وحصوله علي ما يقرب من 33.5 مليون جنيه في الموسم .. جعل الثنائي يطالب باستعادة العقود والاستمرار بالعقود القديمة".