رياضة | ليفربول يوقف معسكره في النمسا بأمر حكومي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفربول يوقف معسكره في النمسا بأمر حكومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اوقف نادي ليفربول الإنجليزي معسكره التأهيلي في النمسا، وذلك على هامش استعدادا الفريق للموسم الكروي الجديد، من مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية:" فإن عادت بعثة الفريق الإنجليزي مرة أخرى بشكل مفاجئ وسريع، بسبب قرار الحكومة البريطانية بحظر النمسا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصا على سلامة اللاعبين والجهاز الفني، بجانب خوف البعثة من الدخول لحجر صحي لمدة 14 يوماً".

واضافت:" أن الليفر قد يجبر على إلغاء وديتي شتوتجارت الألماني، ومن المقرر إقامتها يوم 20 أغسطس الجاري، وريد بول سالزبورج النمساوي والتي ستُقام يوم 25 من نفس الشهر".

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وأشارت الصحيفة البريطانية" أنه تم العثور على حالة مصابة بفيروس كورونا، وذلك خلال تواجد معسكر الفريق في المران الجماعي بالنمسا".

اختتمت: "أن تراجع فريق ليفربول عن فكرة إقامة معسكر في إيفيان بفرنسا، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك قبل أن يستقر الفريق الإنجليزي عن السفر إلى النمسا لإقامة المعسكر هناك".

وفي سياق متصل يستعد ليفربول لمواجهة الأرسنال في بطولة كأس الدرع الخيرية في الآخر من أغسطس الحالي.