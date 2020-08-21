رياضة | كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كومان ينقض على نجم ليفربول لضمه إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، يرغب في التعاقد مع نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان برشلونة قد أعلن عن إقالة كيكي سيتين، بعد الفضيحة في بطولة دوري أبطال أوروبا والخروج من ربع نهائي البطولة على يد بايرن ميونيخ بنتيجة ثمانية أهداف مقابل هدفين.

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وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن جورجينيو فينالدوم انضم إلى دوني فان دي بيك ضمن قائمة الأسماء المطلوبة من قبل رونالد كومان لتعزيز صفوف برشلونة للموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن كومان بعرفغ إمكانيات فينالدوم جيدًا، حيث أشرف على تدريبه مع المنتخب الهولندي.

وأشارت الصحيفة، أن كومان طلب من فينالدوم عدم تجديد عقده مع ليفربول، وبالتالي المجئ إلى برشلونة مجانًا الصيف المقبل.