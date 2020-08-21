رياضة | حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حقيقة استمرار أحمد فتحي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو على قناة Ten ، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالأهلي طالب من أحمد فتحي بالإستمرار داخل صفوف الفريق خلال الفترة القادمة وهو ما رحب به اللاعب .

وأكد صادق أن فتحي طلب من عبد الحفيظ أبدى موافقته بشرط دفع مبلغ 26 مليون جنيه لنادي بيراميدز الذي إستلمهم عند توقيعه العقد من أجل الإستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء.

ويذكر أن بيراميدز أعلن عن ضم أحمد فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما ينتهي تعاقد اللاعب مع النادى الأهلى بنهاية الموسم الجاري.

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الزمالك يوم السبت القادم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.