رياضة | إبراهيم سعيد: لاعبو الزمالك أصيبو بذهول بعد الهدف الثالث في مباراة 6/1

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد: لاعبو الزمالك أصيبو بذهول بعد الهدف الثالث في مباراة 6/1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن مباراة القمة القادمة خارج التوقعات نهائياً بسبب أجواء توقف النشاط الكروي بسبب فيرو كورونا.

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن لاعبي الزمالك في المباراة الشهيرة 6/1 أصيبو بذهول عقب الهدف الثالث ومن الصعب تكرار تلك النتيجة مرة أخرى .

وتابع أن حالة الاهلي في تلك المباراة كانت جيدة جداً وبدأت منذ أول دقائق المباراة مشيراً إلى حسام حسن كان أكثر اللاعبين غضباً بعد المباراة .