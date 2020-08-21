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رياضة | إبراهيم سعيد: لاعبو الزمالك أصيبو بذهول بعد الهدف الثالث في مباراة 6/1

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إبراهيم سعيد: لاعبو الزمالك أصيبو بذهول بعد الهدف الثالث في مباراة 6/1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن مباراة القمة القادمة خارج التوقعات نهائياً بسبب أجواء توقف النشاط الكروي بسبب فيرو .

وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن لاعبي الزمالك في المباراة الشهيرة 6/1 أصيبو بذهول عقب الهدف الثالث ومن الصعب تكرار تلك النتيجة مرة أخرى .

وتابع أن حالة الاهلي في تلك المباراة كانت جيدة جداً وبدأت منذ أول دقائق المباراة مشيراً إلى حسام حسن كان أكثر اللاعبين غضباً بعد المباراة .

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