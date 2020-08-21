شكرا لقرائتكم خبر عن «المثلوثي» السبب.. تفاصيل مشادة حازم إمام وفرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إسلام صادق مُقدم برنامج البريمو، تفاصيل المشادة التي حدثت بين حازم إمام وفرجاني ساسي، في تدريبات نادي الزمالك.

وقال صادق، في برنامجه المذاع على قناة «تن» إن المشادة بدأت بسبب رفض حازم إمام تمرير الكرة لساسي في التقسيمة، وهو ما تسبب في غضب اللاعب التونسي واشتغلت الأزمة بين الثنائي.

وأضاف إسلام صادق أن حازم إمام غاضب بسبب الدور الذي لعبه فرجاني ساسي في انضمام الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي للزمالك، لأنها كانت سبب في تأخير تجديد تعاقد حازم إمام مع الفريق.