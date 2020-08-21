شكرا لقرائتكم أحمد حسن: القمة زملكاوية ورحيل رمضان عن الأهلى "مؤثر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد نجم المنتخب الوطنى الأسبق عن توقعاته لمباراة القمة 120 التي ستجمع بين الأهلى والزمالك غدا السبت على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد الصقر في تصريحات تلفزيونية "مباراة القمة لها طباع خاصة والتركيز يكون عالي وهو لقاء جماهيري وبطولة من طابع خاص بين الجمهور وبعضهم البعض وأعتقد أن الأفضلية ستكون للزمالك للفوز بالمباراة نظرًا لاكتمال صفوفه، والخط الهجومي للزمالك لديه شراسة قوية جدًا وعناصر مميزة خلف المهاجم ولديه بدائل تصنع الفارق".

تابع : "الأهلي كان الله في عونه لاعبيه والأحمر لديهم خبرات وهذا اللقاء فيه جزء نفسي ومن يستطيع تحمل هذه الضغوط النفسية خلال المباراة وميولي أهلاوية منذ الصغر، إنما في الوقت الحالي الأمور اختلفت وتقاس بشكل مختلف".

وأكمل: "أثناء وجودي في الأهلي كانت الأفضلية له بسبب وجود لاعبين كبار مثل محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وأحمد فتحي وعماد متعب وفلافيو وغيرهم وكونهم الأفضل في قارة إفريقيا ومن ضمن قوام المنتخب الوطني".

واستطرد: "وأيضًا الزمالك كان يعاني من عدم استقرار إداري وأصعب مباراة قمة لعبتها كانت الأولى لي مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وأحرزت هدف الفوز وقتها والأهلي هو الأقرب لحسم بطولة الدوري هذا الموسم".

علق قائد منتخب مصر الأسبق برأيه في رحيل رمضان صبحي عن صفوف فريق الكرة بالأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال "رمضان صبحي لاعب كبير وهام وسيكون له دور مهم واسم كبير مثل محمد صلاح ولكن بخطوته التي قرراها ستعود به للخلف بشكل كبير، وتمنيت منه ألا يلعب في الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز ولكن الاحتراف".

وتابع: "الأموال ستأتي له وهناك محمد صلاح لاعب ليفربول والنني لاعب أرسنال بدايتهم كانت في بازل السويسري بأرقام قليلة وبعد ذلك وصلوا لهذه أرقامهم الحالية مع أنديتهم".

وأشار: "تمنيت أن يحترف رمضان صبحي بعيدًا عن مصر لأننا ليس لدينا سوى شبه كرة قدم، ورغبت منه ألا ينظر للأموال في الفترة الحالية لأن المال سيأتي بفضل قدراته البدنية والمهارية".

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وأكمل : "كان يجب على رمضان صبحي أن يتعب في البداية بنادي أقل في أوروبا ثم في خلال عام أو اثنين أن يصل لأرقام محمد صلاح والنني ومحمود تريزيجه ولكنه تعجل في قراره".

وواصل أحمد حسن: "رحيل رمضان صبحي سيكون مؤثر على الأهلي وهو لاعب هام ومحوري بالنسبة للفريق ولكن في النهاية يبقى الأهلي لا يقف على أحد، وسيظل يحقق بطولات وانتصارات".

وأوضح: "الأهلي تأسس منذ 113 سنة لكي يسقط الأهلي أمامه 113 سنة أخرى".

وأردف: "وقت تفاوضي مع النادي الأهلي كان هناك مفاوضات من الزمالك ممدوح عباس، ولكن فضلت الأحمر رغم كون عرض الأبيض أكبر ماديًا".

وأوضح: "جماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي كانوا يريدوا استمراري مع الفريق، ولكن جوزيه مدرب الفريق وقتها كان ديكتاتورًا وأعلانها يا أنا يا أحمد حسن موجود".

وأشار: "جوزيه كان يقول للاعبين أثناء وجودي في الأهلي الذي يريد أن يتعلم الاحترافية يتعلم من أحمد حسن، ولم يكن لدي أزمات معه إلا في الفترة الأخيرة قبل رحيلي".

وأضاف: "قبل نهاية عقدي بشهرين في الأهلي بدأت المفاوضات من الزمالك عن طريق إبراهيم وحسام حسن المدير الفني الأسبق للقلعة اليضاء".

واختتم: "قبل انضمامي للزمالك كان لدي عروض من الخليج، وكامل أبو علي عرض الانضمام للنادي المصري وقدم لي عرض كبير جدًا أكثر من الزمالك وقتها، ولكن تاريخ واسمي لا يجوز اللعب في نادي أقل من الأهلي أوالزمالك وأرادت تحقيق البطولات لاعتيادي عليها".