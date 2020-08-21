تعادل كلباء وخورفكان في ثاني أيام الدورة الودية

تعادل فريقا اتحاد كلباء وخورفكان 1-1 في اليوم الثاني من دورة الشارقة الودية لكرة القدم في استاد خالد بن محمد في الحزانة.

افتتح اتحاد كلباء التسجيل عبر البرازيلي أندرسون، وأدرك خورفكان التعادل عبر البرازيلي الآخر أنطونيو سيلفا.

جاءت المباراة قوية، وفي أبرز الفرص سدد أحمد الياسي كرة أصابت قائم كلباء، في حين ركز مدربا الفريقين على إشراك أكبر عدد من اللاعبين.

واستمر عجمان في صدارة الدورة بنهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكلباء وخورفكان، في حين احتل الشارقة المركز الرابع من دون رصيد. وترتاح الفرق اليوم وغداً وتعود الأحد بمواجهة الشارقة واتحاد كلباء،ويلعب عجمان وخورفكان الاثنين.

وفي مباراة ودية ثانية أقيمت أمس، فاز الفجيرة على الوصل 1-0 في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب الوصل في زعبيل.

وتعتبر المباراة هي «البروفة» الودية الأولى للفريقين تحضيراً لانطلاق الموسم الكروي الجديد في 3 سبتمبر/أيلول المقبل بمسابقة كأس الخليج العربي.

وأهدر البرازيلي ويلتون سواريز ركلة جزاء للوصل، بينما سجل الفجيرة هدف اللقاء من ركلة جزاء أيضاً عبر اللاعب روزا.

وأجرى الروماني ريجيكامب خلال اللقاء 10 تغييرات بهدف منح كل عناصر الفريق فرصة المشاركة.