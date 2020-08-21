سارة عصام لاعبة ستوك سيتي: طلبوا مني أظهر في قناة الجزيرة ولكني رفضت..وفخورة بتمثيل مصر في الخارج

قالت النجمة المصرية سارة عصام، لاعبة المنتخب القومى المصرى للكرة النسائية والمحترفة فى صفوف فريق ستوك سيتى الإنجليزى، إنها فخورة كونها مصرية تشارك فى مبادرة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ،"بيت آمن"، الرامية للتصدى للعنف المنزلى.مشيرة الي انها تحزن وبتأثر من مشاهد العنف المنزل لأن كل شخص من حقه أن يشعر بالأمان فى منزله".

وأضافت "عصام "خلال مداخلة عبر تطبيق"سكايب" ببرنامج "التاسعة"المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية" أن المبادرة تهدف إلى توعية الجميع بالخطوات التى يجب اتباعها، عندما يتعرضون للعنف داخل منازلهم، وتابعت:"فخورة وشرف كبير ليا أنى أمثل مصر فى الخارج وربنا يقدرنى أن أشرف بلدى".

وتابعت: قناة الجزيرة فى لندن عرضت عليها عمل حوار تلفزيونى معها للحديث عن المبادرة، ولكنها رفضت، معقبة: أنا محبتش أنى أطلع على قناة قطرية تعمل على تشوية بلدى.وأنا فخورة أنى على القناة الأولى المصرية.