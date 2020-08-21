شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم ساسي والشناوي.. تعرف على أغلى لاعبي الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتل التونسي فرجاني ساسي قائمة أغلى خمسة لاعبين في قائمة الزمالك ضد الاهلي المرتقبة والتي ستقام مساء السبت ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز علي ملعب استاد القاهرة.

من الان وقد بدأت أجواء مباراة القمة بين نادي الاهلي ونادي الزمالك تشتعل علي العديد من منصات التواصل الاجتماعي وتكمن أهمية مباراة الزمالك ضد الاهلي في كونها أقوى ديربي عربي أفريقي تاريخياً والذي دائماً ما يحفل بأحداث مثيرة ومواجهات أكثر من رائعة بين اللاعبين في أرضية الملعب ما يجعل حالة الشغف تصل لدى الجماهير الى اقصى درجات الجنون خاصة وأن مصر والوطن العربي يكون منقسم بين مؤيد للشياطين الحمر وعاشق لمدرسة الفن والهندسة.

واليكم ترتيب اغلي خمسة لاعبين من فريقي الاهلي والزمالك:

فرجاني ساسي - صورة أرشيفية

فرجاني ساسي "الزمالك": 2 مليون يورو

محمد الشناوي خلال مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر باستاد برج العرب في الإسكندرية - صورة أرشيفية

محمد الشناوي "الاهلي": 1.7 مليون يورو

على معلول - صورة أرشيفية

على معلول "الاهلي": 1.4 مليون يورو

طارق حامد - صورة أرشيفية

طارق حامد "الزمالك": 1.2 مليون يورو

عمرو السولية خلال مباراة الأهلي و الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية

عمرو السولية "الاهلي: 1.2 مليون يورو

Advertisements

ويدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة نظرا لمعرفة لاعبيه أن الدورى حسم بشكل كبير للمارد الأحمر، إلا أن لاعبى الأبيض يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة ويسعون دائما للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفنى فى تجربة بعض الخطط فى تلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.