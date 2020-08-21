شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد: الأهلى لم يعترض علي حكم القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، بطاقم التحكيم الكرواتي بقيادة ايڤان بيبك، الذى سيدير مواجهة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال وجيه لبرنامج نمبر وان الذى يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين علي قناة النهار:- «خاطبنا عدد كبير من الاتحادات الأوربية من اجل ترشيح طاقم تحكيم مميز».

وتابع: «ايڤان من الحكام المميزين، ويمتلك خبرة كبيرة لاسيما انه في القائمة الدولية منذ ١٥ عام وأدار العديد من المباريات المهمة».

وأكد وجيه ان الاهلى لم يعترض رسميًا علي تعيين الحكم الكرواتي لادارة المباراة.