شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة بين الأهلي والزمالك على خدمات نجم طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الإعلامي إسلام صادق، على وجود صراع شرس على خدمات لاعب نادي طلائع الجيش كريم طارق، من قبل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأشار صادق في تصريحات عبر قناة «تن» الفصائية أن كل من الأهلي والزمالك يتابعان الصفقة بجدية من أجل إتمامها في الأيام القادمة.

وشدد صادق على أن طارق يقدم مستويات فنية مميزة خلال الفترة الأخيرة خلال مشواره مع الفريق العسكري.

الجدير بالذكر أن كريم طارق قد انضم لمعسكر منتخب مصر في أولى مهام حسام البدري مع الفراعنة في أكتوبر الماضي.