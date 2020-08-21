شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم مدحت شلبي.. المعلقون الأربعة على قمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت قناة أون تايم سبورتس النقاب عن معلقي القمة 120 التي تجمع الأهلي بالزمالك مساء السبت المقبل.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك بملعب القاهرة الدولي في التاسعة من مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل قناة أون سبورت المباراة عبر شاشتها ويعلق عليها مدحت شلبي، بينما يتواجد المعلق بلال علام للتعليق على القمة عبر أون سبورت 2.

ويعلق أيمن الكاشف على القمة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وحاتم بشيطة على قناة أون تايم سبورتس 2.

الأهلي يعتلي صدارة الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، ويحل الزمالك ثانياً في جدول الترتيب بـ 39 نقطة.

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