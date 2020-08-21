شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي يكشف حقيقة تدخله في أزمة رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن حقيقة تدخله لانهاء أزمتي شريف اكرامي ورمضان صبحي مع الأهلي، ورحيلهما عن القلعة الحمراء.
وقال إكرامي عبر تصريحات لقناة أون تايم سبورتس :»رمضان صبحي وشريف إكرامي لا يتحدثان معي في أمورهما الشخصية وبالأخص عقودهم مع الأندية».
وأضاف إكرامي أن أول مكالمة هاتفية بيني وبين رمضان صبحي لم يتطرق في الحديث عن أزمته مع النادي الأهلي، وكانت مكالمة عائلية.
وأنهى إكرامي تصريحاته مؤكداً كل ما تردد عن الاستغناء عنه ورحيله عن النادي الأهلي غير صحيح، وهو مستمر في منصبه بقطاع الناشئين.
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