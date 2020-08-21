شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: وليد صلاح عبد اللطيف «بيتهته» في الكورة وانتقاده للزمالك غير منطقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أيمن عبد العزيز نجم الزمالك الأسبق، استيائه الشديد من الانتقادات التي يتعرض لها النادي الأبيض من قبل وليد صلاح عبد اللطيف.
وقال عبد العزيز عبر تصريحات تليفزيونية: «وليد صلاح عبد اللطيف بيتهته في الكورة وانتقاده للزمالك غير منطقي».
وأكد عبد العزيز أن مواجهة الاهلي والزمالك السبت المقبل ستكون متكافئة بالنظر مستوي الفريقين في الفترة الأخيرة.
وكان وليد صلاح عبداللطيف، الذي سبق اللعب بصفوف المنصورة والزمالك قد انتقد المستوى الذي يقدمه الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة.
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