شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي: بكيت عند سماع خبر رحيل شريف ورمضان صبحي من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن شعوره بعد سماع خبر انهاء مسيرة نجله شريف مع النادي الأحمر، كذلك رفض رمضان صبحي، زوج نجلته، التجديد للنادي.
وقال إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية:«بكيت عند سماع خبر رحيل شريف ورمضان صبحي عن النادي الأهلي».
وأضاف إكرامي :«رمضان لم يتحدث معي نهائياَ عن خطوته أو وجهته القادمة، وتفاجأت مثل الجميع عندما علمت خبر رحيله».
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