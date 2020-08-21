شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض التعاقد مع عمرو وردة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن وجود اقتراح داخل النادي الأهلي، بالتعاقد مع عمرو وردة، صانع ألعاب نادي باوك سالونيكا اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق لاسيما بعد رحيل رمضان صبحي.

وأكد ياسين في تصريحات عبر قناة النهار:»إدارة النادي رفضت فكرة التعاقد مع اللاعب، ورفضت الدخول معه في مفاوضات رسمية».

وكان وردة ضمن صفوف فريق الشباب بالأهلي قبل الرحيل إلى عدة اعارات ثم طرق أبواب الاحتراف الأوروبي.

ورفض رمضان صبحي عرض النادي الأهلي لشرائه مفضلاً الانضمام لصفوف بيراميدز.