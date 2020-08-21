شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب وادي جلة السابق يُعقب على مفاوضات الأهلي ويؤكد: تلقيت عرضين من مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة التعليق علي حقيقة وجود مفاوضات معه خلال الفترة الماضية لتولي قيادة قطاع الناشئين في النادي الاهلي.
وقال تاكيس في تصريحات تليفزيونية ارفض العمل مع اللاعبين الصغار، وافضل تدريب الكبار، لاسيما انني مدير فني للكبار منذ فترة، ولكن لا أريد الحديث عن مفاوضات الأهلي".
وأكد اليوناني علي تلقيه عرضين لتدريب أندية مصرية خلال الفترة الماضية.
وأوضح في نهاية تصريحاته"تلقيت عرضين للعمل داخل مصر، لكني أرفض الكشف عن اسميهما حفاظًا علي سرية المفاوضات".
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