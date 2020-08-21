شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس: مندهش من انتقال رمضان صبحي لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدي اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لوادي دجلة اندهاشه من انتقال رمضان صبحي غلي نادي بيراميدز رحيله عن النادي الأهلي.

وقال المدرب اليوناني عبر شاشة قناة النهار: «طبيعي أن ينتقل اللاعب من أي نادٍ الي الأفضل والأقوى، وليس العكس».

وأضاف جونياس: «رمضان لاعب مميز وقادر علي صناعة الفارق مع بيراميدز، وأعتقد أن بيراميدز يخطط للمنافسة علي الدوري الموسم المقبل»

وأكد مدرب دجلة السابق أن مدرب بيراميدز يجب ان يكون سعيد لتواجد لاعب بامكانيات رمضان بين صفوف فريقه.

وأكمل:«بيراميدز يمتلك الامكانيات الجيدة سواء ماديًا أو فنيًا وهو قادر علي منافسة الأهلى والزمالك علي لقب الدوري وكذلك الوصول بعيدًا في البطولات القارية».

وأتم تاكيس :«لو كنت مستمرا في دجلة لطلبت استعارة محمد محمود من الأهلي، وهو لاعب رائع بالطبع».

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