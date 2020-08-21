شكرا لقرائتكم تاكيس جونياس : تلقيت عرضين لتدريب اندية مصرية بعد رحيلي عن دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة،علي تلقيه عرضين لتدريب أندية مصرية خلال الفترة الماضية. وقال تاكيس في تصريحات تلفزيونية: "تلقيت عرضين للعمل داخل مصر، لكني ارفض الكشف عن اسميهما حفاظًا علي سرية المفاوضات". Advertisements ورفض اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة التعليق علي حقيقة وجود مفاوضات معه خلال الفترة الماضية لتولي قيادة قطاع الناشئين في النادي الاهلي. وأكد تاكيس: "لن أعلق علي المفاوضات، لكني ارفض العمل مع اللاعبين الصغار، وافضل تدريب الكبار، لاسيما انني مدير فني للكبار منذ فترة".

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