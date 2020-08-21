شكرا لقرائتكم إكرامي ينفي تدخله في انتقال رمضان صبحي الى بيراميدز.. ولم أتواصل مع الخطيب مؤخرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي التاريخي عن صفقة انتقال رمضان صبحي الى بيراميدز والتي أحدثت دوياً كبيراً في الوسط الرياضي.

وأكد إكرامي الشحات في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الفضائية عدم تدخله في قرار رمضان صبحي بالرحيل عن صفوف الأهلي نهائياً.

وأوضح حارس الأهلي التاريخي: "رمضان صبحي شخصية مستقلة، هو رب أسرة ووصل من النضج أن يفكر بشكل جيد، فوجئت بمكالمة من شخصية معينة علمت فيها أن رمضان أبلغ أمير توفيق أنه سينضم إلى بيراميدز وعدم استمراره مع الأهلي".

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تابع اكرامي الشحات: "أول مكالمة حدثت بيني وبين رمضان صبحي منذ ساعتين، وأقسم بالله العظيم أول مرة نتحدث اليوم منذ وقت ما حدث، ولا علم لي بأي تفاصيل مالية في تعاقد الأهلي مع رمضان صبحي، ولم يحدث أي تواصل بيني وبين الخطيب خلال الفترة الأخيرة، آخر مرة شاهدت الخطيب كان في الساحل الشمالي منذ أسبوعين، وقال لي وقتها إنه سينهي ضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي، وكنت سعيدًا للغاية".

وأشار اكرامي الشحات أن رمضان صبحي لو استشاره قبل التوقيع لبيراميدز أو الانتقال اليه لأكدت بقاءه داخل جدران القلعة الحمراء لكن لم اتحدث معه من حينها حتى اليوم وكان الحديث في الأمور الشخصية.