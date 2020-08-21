شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 21 / 8 / 2020 بالدوري المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 21 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة الإنتاج الحربى وإنبى على ستاد السلام ومباراة أسوان والمقاولون العرب على ستاد كلية الشرطة بالعباسية ومباراة سموحة وبيراميدز على ستاد الإسكندرية في إفتتاح الجولة الحادية و العشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة الإنتاج الحربى وإنبى



تقام مباراة الإنتاج الحربى وأسوان في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة على ستاد السلام في مواجهة يدخلها الإنتاج بمعنويات منخفضة بعدما تعرض للخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية بينما تعادل الفريق البترولى مع سموحة سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر فيما يحتل انبى المركز السابع برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

موعد مباراة أسوان والمقاولون العرب



تقام مباراة أسوان والمقاولون العرب في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد كلية الشرطة بالعباسية في مواجهة يدخلها تماسيح النيل بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة الماضية فيما فاز ذئاب الجبل على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 11 وتعادل في 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 25 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً.

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موعد مباراة سموحة وبيراميدز



تقام مباراة سموحة وبيراميدز في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل سلبياً مع انبى بالجولة الماضية فيما تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 5 وتعادل في 12 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 10 وتعادل في 6 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.