عمر ربيع ياسين: عمر جابر وعلي جبر يطلبان استعادة عقودهما الجديدة مع بيراميدز بسبب رمضان صبحي

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن علي جبر وعمر جابر ثنائي فريق بيراميدز طلبوا من ادارة النادي استعادة عقود تمديد عقديهما مع الفريق .. وذلك بسبب التعاقد مع رمضان صبحي.

وقال ياسين في تصريحات تلفزيونية: " جبر وجابر مرتبهما كان 22 مليون جنيه في الموسم، لكن الادارة طلبت منهما تمديد العقود القديمة وتعديل القمية المالية الي 15 مليون جنيه في الموسم الواحد في ظل اتجاه الادارة لتخفيض عقود اللاعبين".

وتابع ياسين: "بعد التعاقد مع رمضان صبحي وحصوله علي ما يقرب من 33.5 مليون جنيه في الموسم .. جعل الثنائي يطالب باستعادة العقود والاستمرار بالعقود القديمة".

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كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين تفاصيل المشادة الكلامية التي حدثت بين فرجاني ساسي وحازم إمام في تدريبات الزمالك.

وقال ياسين: "ما حدث هو أن فرجاني ساسي طلب من حازم إمام بصفته كابتن الفريق انه يتدخل ويتكلم مع امير مرتضي منصور مدير الكرة ليصرف مستحقاته هو واللاعبين بصفته كابتن الفريق ولكن حازم طلب منه تاجيل الحديث في موضوع الفلوس لبعد لقاء القمة فحدث انفعال من فرجاني علي عدم قدرة حازم علي مخاطبة مدير الكرة وهو ما دفع حازم لينفعل علي فرجاني".

وتابع ياسين "تتدخل طارق حامد ومحمود علاء وجنش وقاموا بتهدئة الامور وجعلوا ساسي يعتذر لحازم الذي تعهد بمخاطبة مدير الكرة بعد لقاء القمة".