شكرا لقرائتكم كريم طارق صراع جديد بين الأهلي والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي إسلام صادق أن هناك صراع كبير على لاعب نادي طلائع الجيش كريم طارق نظراً لما يقدمه اللاعب من مستوى مميز له بداية من هذا الموسم.

وتابع فى تصريحات تلفزيونية ان مسؤولي الأهلي والزمالك يتابعون الصفقة بجدية من أجل إتمامها في الأيام القادمة بعدما شاهدو الكثير من الفيدوهات الخاصة باللاعب والتي نالت إعجاب المديرين الفنيين لقطبي الكرة المصرية .

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قال إسلام صادق أن الزمالك حصل على توقيع رجب بكار لاعب بيراميدز لمدة 3 سنوات لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة .

وأكد صادق فى تصريحات تلفزيوينة أن هناك مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولي الابيض من أجل التعاقد مع عبدالله بكري لاعب بيراميدز خلال فترة الإنتقالات القادمة .