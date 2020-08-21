تاكيس جونياس: انتقال رمضان صبحي لبيراميدز غريب..والمنطقي ان يحدث العكس

جدة - عمرو شويل وصف اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة، تجربة بيراميدز بتجربة نادي لايبزيج الألماني الذي نجح في الوصول لنصف نهائي دورى أبطال أوروبا.

وقال تاكيس في تصريحات تلفزيونية: "بيراميدز يمتلك الامكانيات الجيدة سواء ماديًا او فنيًا وهو قادر علي منافسة الأهلى والزمالك علي لقب الدورى وكذلك الوصول بعيدًا في البطولات القارية".

وتابع تاكيس "لو كنت مستمرا في دجلة لطلبت استعارة محمد محمود من الأهلي".

ابدي اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة اندهاشه من انتقال رمضان صبحي الي نادي بيراميدز رحيله عن النادي الاهلى.

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وقال تاكيس مع عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان: "طبيعي ان ينتقل اللاعب من اي نادي الي الانلى، وليس العكس".

وتابع "رمضان لاعب مميز وقادر علي صناعة الفارق مع بيراميدز، وأعتقد أن بيراميدز يخطط للمنافسة علي الدورى الموسم المقبل".

وأكد مدرب دجلة السابق أن مدرب بيراميدز يجب ان يكون سعيد لتواجد لاعب بامكانيات رمضان بين صفوف فريقه.