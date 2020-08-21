شكرا لقرائتكم وجيه أحمد: اختيار طاقم تحكيم القمة جاء بسبب تداعيات فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أن اللجنة أرسلت خطابات لأكثر من 14 دولة، لطلب طاقم التحكيم رقم واحد في مل بلد على حدي.

أضاف وجيه أحمد خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي احمد شوبير عبر قناة أون تايم سبورتس: "اتحادات كثيرة اعتذرت لصعوبة السفر، وأخرى طالبت مخاطبة الاتحاد الأوروبي، وعندما تأخر الاتحاد علينا في الرد، اضطررنا أن نوافق على طاقم التحكيم الكرواتي، كما أنه يمتلك سيرة ذاتية قوية وجاء مصر أكثر من مرة".

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وقال رئيس لجنة الحكام: "الأداء التحكيمي بعد عودة الدوري جيد جدًا، وهناك مستوى مميز للحكام، وهناك بعض الحالات الجدلية، وهذا أمر متواجد في كل دوريات العالم، و(تقنية الفار) تحل هذه المشكلة بنسبة 90%، كما أن النادي الأهلي لم يعترض على حكم مباراة القمة، اليوم وغدًا وبعد غد عطلة في اتحاد الكرة والموضوع منتهي، وطاقم التحكيم سيصل مساء اليوم".

وشدد وجيه أحمد على أنه لم تحدث أي أخطاء مؤثرة طوال الـ 19 مباراة منذ عودة بطولة الدوري، وقرار حكم المباراة هو الفيصل، وتقنية الفار استشارية وأن أزمة توقف الفار عن بعض المباريات كانت لأسباب تقنية، ولن تتكرر مرة أخرى كما أن تقنية الفار قللت من الأخطاء في الدوري المصري، وحققت العدالة في الدوري بنسبة 95%".