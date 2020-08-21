شكرا لقرائتكم عمر ربيع ياسين: رمضان صبحي يرد 4 ملايين جنيه لشركة البطاطس.. ووردة مرفوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى عمر ربيع ياسين أن رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الانجليزي، والقريب من الانتقال الي نادي بيراميدز قام بدفع مبلغ 4 ملايين جنيه لشركة البطاطس الراعية للنادي اللاهلي. وقال ياسين في تصريحات تلفزيونية: "رمضان قرر دفع 4 ملايين جنيه كان حصل عليهم لتصوير اعلان للشركة كونه لاعب في القلعة الحمراء، لكن عقب عدم تجديد اعاراته وتفضيله الانتقال لنادي بيراميدز طالبته الشركة برد الأموال التي حصل عليها وهو ما حدث بالفعل". Advertisements

وكشف عمر ربيع ياسين عن وجود اقتراح داخل النادي الأهلي، بالتعاقد مع عمرو وردة صانع العاب نادي باوك سالونيكا اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق لاسيما بعد رحيل رمضان صبحي.

وأكد ياسين أن الاقتراح بالتعاقد مع وردة جاء بسبب كونه لاعب مصري ولن يشغل مكان في قائمة الفريق كأجنبي، لكن ادارة النادي رفضت فكرة التعاقد مع اللاعب، ورفضت الدخول معه في مفاوضات رسمية.