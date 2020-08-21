شكرا لقرائتكم الفنان أحمد فهمى: الاهلى بمن حضر ..وحزين على رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفنان أحمد فهمى أن الاهلى بمن حضر، وهذه حقيقة وليس شعار ولن يتأثر برحيل رمضان صبحي ، مضيفا أن من يرحل عن الاهلى دائما هو الخاسر، ومن يرحل عن الاهلى بحثا عن المال يندم فى النهاية حتى لو كان الخطيب نفسه .

وأضاف فهمي فى تصريحات لبرنامج البيت الكبير, على قناة النادى الأهلي، أنا حزين على رمضان صبحي واللى اختارله ظلمه وممكن نصحي من النوم ميبقاش فيه بيراميدز، مؤكدا أن طاهر محمد طاهر سيكون من أفضل اللاعبين فى مصر.

وواصل الفنان تصريحاته قائلا : "والدى أهلاوى حد الجنون وكان يصطحبني وشقيق الى الاستاد منذ الصغر لحب الاهلى وأنا مرتبط بكيان الاهلى منذ الصغر، وتعلقت بالراحل صالح سليم منذ نعومة أظافري ولو فكرت فى عمل فيلم عن الاهلى لقدمت فيلما عن صالح سليم".

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وتابع : "كنت العب فى الناشئين وعمري 8 سنوات وعلاقتى بالكرة قبل الفن ولعبت فى ناشئين الزمالك ، ولكنى كنت دائما أشجع الاهلى من مدرجات التالتة شمال ، وأول مباراة حضرتها فى الاستاد كانت امام الترجى التونسي وخسر الاهلى بضربات الجزاء".

وتابع أحمد حديثه :"انتقدت شيكابالا بعنف على السوشيال ميديا بسبب احداث مباراة السوبر المحلى وحذفت البوست بعد كتابته واعتذرت له وهاجمت شيكابالا لهجومه على جماهير الاهلى وكنت اتمنى حضور مباراة القمة السبت المقبل فى الاستاد ولكنها بدون جماهير، مضيفا حضرت مباراة 6-1 فى الاستاد ولم اصدق توقيت هدف رضا شحاتة ".

وأتم اعتذرت لكل جمهوري ععن مسلسل رجالة البيت بعد عرضه فى رمضان الماضي مضيفا أنا لست مغرورا ولا ألتفت للانتقادات الهدامة مضيفا نغمة الهجوم على مروان محسن باتت غير مقبولة