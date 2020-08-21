شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد : رمضان صبحي سيؤثر على الأهلي في القمة واحذر مصطفي محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن رحيل رمضان صبحي عن القلعة الحمراء سيؤثر بالطبع على آداء الفريق في الفترة القادمة.

وأضاف سعيد في تصريحات تلفزيوينة أن عدم تواجد رمضان صبحي في مباراة القمة سيكون لها تأثير كبير على آداء الأهلي لعدم وجود لاعب بنفس إمكانيات رمضان في تشكيل الفريق.

وتابع ان مباراة القمة ستكون خارج التوقعات بسبب أجواء توقف النشاط الكروي لفترة طويلة لأكثر من أربع شهور بسبب فيروس كورونا .

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وحذًر إبراهيم سعيد مصطفى محمد مهاجم الزمالك من الهبوط بمستواه خلال الفترة القادمة وتعرضه للإنتقاد الكثير لغيابه عن التهديف مضيفا أن مهاجم الزمالك ظهر بقوة خلال أول الموسم وأخشى عليه من مصير مروان محسن والهبوط في المستوى التهديفي .

وتابع على مصطفى أن يجتهد الفترة القادمة ويعود لمستواه المعهود لكي يُثبت للجميع أنه مهاجم من طراز فريد.