شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد : رمضان صبحي سيؤثر على الأهلي في القمة واحذر مصطفي محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق أن رحيل رمضان صبحي عن القلعة الحمراء سيؤثر بالطبع على آداء الفريق في الفترة القادمة.
وأضاف سعيد في تصريحات تلفزيوينة أن عدم تواجد رمضان صبحي في مباراة القمة سيكون لها تأثير كبير على آداء الأهلي لعدم وجود لاعب بنفس إمكانيات رمضان في تشكيل الفريق.
وتابع ان مباراة القمة ستكون خارج التوقعات بسبب أجواء توقف النشاط الكروي لفترة طويلة لأكثر من أربع شهور بسبب فيروس كورونا .
وحذًر إبراهيم سعيد مصطفى محمد مهاجم الزمالك من الهبوط بمستواه خلال الفترة القادمة وتعرضه للإنتقاد الكثير لغيابه عن التهديف مضيفا أن مهاجم الزمالك ظهر بقوة خلال أول الموسم وأخشى عليه من مصير مروان محسن والهبوط في المستوى التهديفي .
وتابع على مصطفى أن يجتهد الفترة القادمة ويعود لمستواه المعهود لكي يُثبت للجميع أنه مهاجم من طراز فريد.
كانت هذه تفاصيل خبر إبراهيم سعيد : رمضان صبحي سيؤثر على الأهلي في القمة واحذر مصطفي محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.