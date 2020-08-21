شكرا لقرائتكم عصام مرعي: الزمالك يملك أفضلية هجومية أمام الأهلي في القمة 120 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عصام مرعي نجم نادي الزمالك سابقاً أن فريقه يمتلك أفضلية هجومية على حساب الأهلي في ظل الغيابات التي عانى منها الأخير على عكس جاهزية الأبيض بالشكل اللازم.
ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراة الزمالك في القمة 120 التي ستقام بملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 21 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
أضاف عصام مرعي خلال استضافته ببرنامج "أون تايم سبورتس" أن باتريس كارتيرون سيسعى الى الدفع الهجومي دون تحفظ في ظل الكثافة الكبيرة من اللاعبين القادرين على صنع الفارق خاصة في الثلث الأخير للملعب.
أوضح عصام مرعي أن هناك ثبات في تشكيلة الزمالك خاصة وأنه سيلعب بنفس اللاعبين الذين خاضوا مباراتي السوبر المصري والإفريقي وهو ما يساهم في تحقيق استقرار للفريق بالإضافة الى تأكيده على تأمين منطقة وسط الملعب.
وقال عصام مرعي ان خسارة الزمالك للمباراة ستعيد الفريق لنقطة الصفر من جديد لذلك من المهم للمدير الفني الفرنسي للزمالك عدم التعرض للخسارة بأي طريقة للحفاظ على حظوظه في الفوز ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.
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