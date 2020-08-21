شكرا لقرائتكم الأهلي يتجه للتعاقد مع أسامة جلال بعد إصابة متولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف إسلام صادق أن إدارة الأهلي تتجه للتعاقد مع أسامة جلال لاعب إنبي بعد إصابة محمود متولي بالرباط الصليبي وغيابه فترة طويله عن الملاعب.
وتابع صادق فى تصرحيتا تلفزيوينة أن كانت هناك مفاوضات من قبل للتعاقد مع اللاعب وتوقفت المفاوضات لرغبة فايلر ، لكن بعد تأكد غياب متولي فترة طويلة كانت وراء إستعجال الأهلي للتعاقد مع اللاعب لتدعيم خط الدفاع.
فجر الأعلامي إسلام صادق أن هناك إتجاه في إدارة الأهلي بالتراجع عن صفقة طاهر محمد طاهر بعد علمهم بمدى صعوبة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.
وتابع صادق فى تصريحات تلفزيوينية أن طاهر محمد طاهر لديه إصابة ويخشى مسؤولو الأهلي من عدم تألق اللاعب بسبب الإصابة وهناك إتجاه للتراجع عن الصفقة ، مشيراً إلى أن الإتجاه الآخر خروج اللاعب للإعارة خلال الموسم القادم حتى يستعيد مستواه .
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